Vampire Diaries : Pourquoi Ian Somerhalder ne semble jamais vieillir ? (Photos)

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

En huit années de bons et loyaux services, Ian Somerhalder n’a presque pas vieilli. L’acteur originaire de Louisiane a 38 ans et il en paraît toujours dix de moins. Comment fait-il donc ? Il est facile d’observer qu’à Hollywood, dans ce monde très fermé des stars de cinéma, les hommes, lorsqu’ils vieillissent, semblent se bonifier avec le temps, tel un bon vin. C’est ainsi le cas pour George Clooney, Ryan Reynolds ou encore James Lafferty. Cependant, dans le cas d’Ian Somerhalder, il ne s’agit plus de se bonifier, mais d’arrêter de vieillir tout simplement.



Et l’historique Instagram de l’acteur permet de s’en rendre compte. À travers ses souvenirs, ses photos prises lors du tournage de Vampire Diaries ces huit dernières années, il est facile de constater que le temps ne semble pas avoir de prise sur l’Américain. De quoi se poser la question suivante : Ian Somerhalder cacherait-il son secret de jeunesse à ses fans ? Serait-il une créature de la nuit, tout comme son alter-ego à l’écran ? Car, dans la série, Damon Salvatore n’a lui non plus pas pris une ride en huit ans. Mais comme c'est un vampire cela peut facilement se comprendre... Idem du côté de Paul Wesley, qui incarne Stefan, le frère de Damon. Le jeune homme est âgé de 34 ans aujourd’hui, il en avait donc 26 au moment du premier épisode de Vampire Diaries. Et pourtant, tout comme son personnage et tout comme Ian Somerhalder, Paul Wesley ne semble pas vieillir. C’est à croire que jouer les vampires sur petit écran comporte bien plus d’atouts qu’il n’y paraît.



Une autre raison pourrait expliquer la capacité des deux hommes à défier le temps : l’amour. En 2015, Ian Somerhalder a épousé Nikki Reed, de dix ans sa cadette. Le couple est l’un des plus glamour d’Hollywood, et ne manque pas de se déclarer sa flamme dès qu’il le peut. Même son de cloche du côté de Paul Wesley. Depuis juillet 2013, le Canadien n’a d’yeux que pour la comédienne Phoebe Tonkin, l’une des actrices de la série The Originals, un spin-off de Vampire Diaries. Il est souvent dit que l'amour donne des ailes, et bien il semblerait également qu'il éloigne les rides...















Count down to the end starts now... with these two guys Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 23 Janv. 2017 à 9h26 PST









That's officially a wrap. One last pic of the brothers in front of the Camaro. To the fans, thank you for being a part of this journey in our lives. We couldn't have done it without you. Une publication partagée par Paul Wesley (@paulvedere) le 8 Févr. 2017 à 20h27 PST





All dressed up @craccola @iansomerhalder Une publication partagée par Paul Wesley (@paulvedere) le 8 Oct. 2016 à 15h01 PDT





Staying balanced @livelokai #livelokai Une publication partagée par Paul Wesley (@paulvedere) le 31 Mai 2016 à 15h05 PDT





Me and babe back in NYC Une publication partagée par Paul Wesley (@paulvedere) le 19 Juil. 2015 à 12h14 PDT

