Ian Somerhalder est un amoureux du soleil et de la plage. Il semble particulièrement chérir tout moment passé au bord de l’eau. Pour la Saint-Valentin, l’acteur originaire de Louisiane a d’ailleurs ressorti un cliché pris en 2016, lors d’une escapade en amoureux en Italie avec son épouse Nikki Reed. Rien de mieux pour célébrer ce 14 février avec la femme de sa vie. "Au milieu de nulle part avec ma ‘Valentine’ pour toujours", écrit-il tendrement en légende du cliché posté sur son compte Instagram. On y voit le couple s’embrasser, largement caché par le borsalino blanc de l’acteur.



Déjà, à l’occasion de la nouvelle année 2017, Ian Somerhalder avait posté un cliché de son escapade italienne avec son épouse, escapade qu’il avait même qualifiée de "meilleur moment" de 2016 à ses yeux.



L’interprète de Damon Salvatore n’a eu de cesse depuis son mariage en 2015 avec Nikki Reed de déclarer son amour à celle-ci. Son compte Instagram regorge de clichés sur lesquels il lui professe son amour. Outre une passion professionnelle commune pour le cinéma, les deux stars ont un tas de points en commun, les plus importants étant la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la planète, mais aussi leur engagement politique militant en faveur des minorités. Nikki Reed est pour Ian Somerhalder la "femme de sa vie", sa "meilleure moitié", et donc sa "Valentine pour toujours".







Middle of nowhere with my forever Valentine... Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 15 Févr. 2017 à 13h55 PST





My favorite moment of 2016... a quiet moment on a beach with my wife. Happy New Year to every and all. From my family to yours Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 1 Janv. 2017 à 12h27 PST





My new screen saver for sure... Brother @ernestoriley thanks for snapping this sweet photo of me and my better half. I am the luckiest man on earth. Literally. Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 16 Août 2016 à 9h07 PDT

