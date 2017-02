Qui veut Ian Somerhalder à Los Angeles ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour NT1 |

Après huit saisons, Vampire Diaries touche à sa fin. Une page se tourne pour Nina Dobrev, Paul Wesley et Ian Somerhalder. La série désormais culte ne serait rien sans ses nombreux fans. Pour remercier les adeptes des vampires, Ian Somerhalder a décidé d'organiser un petit jeu via sa fondation. Il propose à ses fans de les rejoindre à Los Angeles dans un hôtel pour regarder ensemble le dernier épisode de la saison. Bien sûr, tous les frais sont au compte de l’interprète de Damon Salvatore.

Mais pour avoir la chance de pouvoir compter parmi les chanceux, il y a une contrepartie : effectuer un don à son association Ian Somerhalder Fondation. Les dons sont compris entre 25 dollars et 3 500 dollars. Un petit geste pour une grande joie. Il suffit d'aller sur le site d'Omaze pour remporter l'opportunité de rencontrer l'acteur.



L’acteur a dévoilé cette surprise sur son compte Instagram, cette semaine. Alors que le tournage est désormais terminé, il a profité des studios désertés pour faire découvrir à ses fans l’envers du décor. Smartphone à la main, il embarque les aficionados dans la chambre de Stephen, le salon des Salvatore et le jardin. "Ça ressemble à rien, mais en vrai c’est magnifique". Il manque en effet des murs et l’espace est jonché de matériels, ça reste un studio de tournage. Et c’est là, la magie de la télévision.