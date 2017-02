Nina Dobrev évoque son départ : "Cette famille me manque à 100%"

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Après son départ de la série créée par Julie Plec, Nina Dobrev a enchaîné les projets et notamment au cinéma. Au côté de Vin Diesel, elle joue le rôle de Becky dans le film d’action xXx Reactivated, sorti au cinéma le 18 janvier dernier. Mais l’actrice n’en oublie pas ses origines, et c’est avec plaisir qu’elle a accepté de revenir dans l’ultime épisode de The Vampire Diaries. Invitée à poser pour la couverture du magazine Prestige, Nina Dobrev a également répondu aux questions du journaliste. C’est avec émotion qu’elle a souhaité se confier sur son expérience dans les six premières saisons du show : "Cette famille me manque à 100%, a-t-elle expliqué. Vous passez six ans avec un groupe de personnes, l’équipe, le casting… Ils sont vraiment devenus ma deuxième famille et ils me manquent beaucoup. Ça été difficile de partir de The Vampire Diaries. Je ne sais pas si j’aurais pu vivre ce que je vis aujourd’hui sans cette série. Je serai éternellement reconnaissante. Ça été un grand tremplin et j’espère que ça va continuer. J’ai été très chanceuse jusqu’à présent. Il me tarde de savoir ce qui m’attend ensuite…"

Et la suite devrait être tout aussi trépidante pour Nina Dobrev qui sera également à l’affiche de Flatliners le 22 novembre prochain. Au côté d’Ellen Page, James Norton et Diego Luna, elle incarnera le personnage de Marlo dans ce remake dans lequel Julia Roberts jouait le rôle principal en 1990. Un nouveau projet qui ravi déjà Nina Dobrev : "J’ai vraiment aimé tourner ce film, car je joue quelqu’un de professionnel – une résidente qui devient médecin – et je dois mourir tout le temps." L’année 2017 s’annonce donc chargée pour Nina Dobrev qui sera bien présente sur le petit et grand écran.





