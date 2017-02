Audrey et Thierry brillent tels des « diamonds » !  

Audrey est la troisième mariée de la semaine. Elle épouse Thierry, son grand amour. Dès qu’il l’a vue, Thierry est tombé sous le charme de la belle Audrey ; le coup de foudre comme il y en a peu. Il y a deux ans, un 14 février, il lui fait demande sa main. Un acte qu’elle gardera en mémoire ad vitam aeternam tant l’émotion y était forte. Les tourtereaux ont choisi comme thème : « Le charme de la Provence. » Car Audrey, originaire du nord, n’est pas seulement tombée amoureuse de son cher et tendre mais aussi de la région qui l’a accueillie les bras ouverts. Et c’est également les bras ouverts que Thierry l’attend pour effectuer le porté qu’ils ont minutieusement travaillé. Et quoi de mieux que de le faire sur « Diamonds », le titre de Rihanna. Les mariées juges sont subjuguées. La chorégraphie est maîtrisée. Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 8 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.