Battle ! Que vaut Amel sur la piste de danse ?  

Stéphanie est la première mariée de la semaine. Elle épouse Franck, son prince charmant. Les tourtereaux comptent bien faire de ce jour le plus bel évènement de leur vie. Ils se rencontrent il y a sept ans lors d’un anniversaire. « Tu m’as ensorcelée » lance-t-elle en regardant son futur époux. Mais ce soir-là, elle n’a pas osé lui parler. Trois ans plus tard, par inadvertance, elle aperçoit un mail que Franck lui a envoyé. Ils commencent alors à échanger et décident très vite de passer un moment ensemble : le premier rendez-vous est organisé. Et au terme de celui-ci, ils partagent leur premier baiser. Après six mois de relation, Franck demande Stéphanie en mariage. Cette dernière, étonnée et émue, accepte sans une once d’hésitation. Et c’est également sans hésitation qu’ils ont opté pour le thème : « Rêve de princesse ». La raison ? Ils adorent la magie des contes de fées. Le grand jour est arrivé ! Tout se passe à merveille, les mariées juges sont plutôt positives pour le moment. L’une d’entre elles et d’ailleurs conviées pour participer à l’animation de la soirée : une battle de danse. Amel est donc désignée. Brillera-t-elle sur le dancefloor ? Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une de miel » diffusé le 27 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.