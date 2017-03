Pas cool ! Un mariage copié-collé  

Jennifer est l’ultime mariée de la semaine. Elle épouse Dorian, son petit cœur. Ils se rencontrent au cours d’une soirée entre amis. Suite à cela, les choses deviennent très vite sérieuses entre eux. Et pour symboliser leur idylle naissante, Jennifer a décidé de se tatouer leur prénom. Un preuve d’amour indélébile tout comme leur union qui ne saurait tarder. En effet, le grand jour est arrivé. Jennifer et Dorian se passent enfin la bague au doigt. Ils se retrouvent devant l’autel, échangent leurs vœux, se partagent les alliances et éclatent de joie. Pour finir en beauté, le titre «Hallelujah» signé Jeff Buckley retentit. Un choix musical qui ne plaît pas à Laure, elle se décompose dès les premières notes diffusées. Cette dernière aussi a opté pour ce morceau lors de sa cérémonie. Il y a comme du copycat dans l’air. Regardez !— Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 9 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1