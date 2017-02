Coup de foudre ? Adeline est charmée : « Elle a un très beau mari ! »

Noyale est l’ultime mariée de la semaine. Elle épouse Christophe, sa raison d’être. Ils se sont rencontrés grâce au frère de Noyale. Dès qu’elle l’a vu, Noyale a ressenti comme « un bouleversement intérieur ». Dès cet instant, elle a su qu’il serait le père de ses enfants. Et c’est après plusieurs années d’amour et deux enfants que Christophe a décidé de faire sa demande. Une demande à laquelle Noyale s’est empressée de répondre « oui » ! Pour leur mariage, ils ont choisi le thème du printemps. La raison ? Ils adorent cette saison ! La cérémonie civile commence, Noyale et Christophe apparaissent. Ils échangent leurs vœux. Les mariées juges sont attentives, plus particulièrement Adeline qui parait sous le charme de Christophe. « Elle a un très beau mari », a-t-elle d’ailleurs lancé à ses concurrentes. Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une lune de miel » diffusé le 2 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.