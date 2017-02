Découvrez les mariées de la semaine du 6 février  

Chaque semaine, quatre jeunes mariées s’opposent et jugent leurs cérémonies respectives pour tenter de remporter la lune de miel de leurs rêves ! Elles ne se connaissent pas mais ont accepté, ce jour-là, d’être jugées par les autres. A chaque épisode, alors que l'une d'entre elles se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, devront noter le mariage.Une invitation pas comme les autres car toutes sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". Qui sera la grande gagnante ? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine !