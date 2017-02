Entre Bernadette et les Saint-Jacques, c’est l’amour fou : « Partout où je peux en mettre, ça y va ! »

Juliette et Stéphane sont les mariés du jour ! Ils se sont rencontrés lors d’une soirée disco. « Elle avait ce petit truc qui la différenciait des autres » confesse Stéphane. Mais c’est au cours d’une deuxième soirée passée ensemble qu’ils ont ressenti des papillons dans le cœur. Et pour cause, ils se sont embrassés pour la première fois. Ils gardent d’ailleurs un très bon souvenir de ce baiser « fort » et « puissant ». Quelques années plus tard, Stéphane fait sa demande pour l’anniversaire de Juliette : un moment qu’elle n’oubliera jamais. La galette de sarrasin au saumon et ses noix Saint-Jacques apparaissent. Que le festoiement commence ! Le repas débute, l’entrée est servie. La galette de sarrasin au saumon et ses noix de Saint-Jacques apparaissent. Les couples de la semaine ont hâte de goûter. Dès la première bouchée, Bernadette est comblée. Elle avouera plus tard : « Partout où je peux en mettre, ça y va ! » Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 14 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.