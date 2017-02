Essya oublie ses pas, sa première danse en pâtira-t-elle ?  

Essya est la dernière mariée de la semaine. Elle épouse Anthony, l’homme de sa vie. C’est lors d’une soirée entre amis qu’ils se sont rencontrés. Pour lui, le coup de foudre a été quasi instantané. Pour Essya, malheureusement, la flamme n’a pas été des plus vives. Mais ce n’était qu’une question de temps car, quelques mois plus tard, ils officialisaient leur relation. Et quelques années après, il lui a demandé sa main. Aujourd’hui, le grand jour est arrivé : les mariés festoient. La première danse vient poindre le bout de son nez, mais le couac lui aussi a décidé d’être de la partie. Essya panique, elle ne se souvient plus de sa chorégraphie. Les mariées juges la sanctionneront-elles ? Découvrez-le sans plus attendre. — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 9 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.