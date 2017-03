Quand Fifty Shades of Grey s’empare des mariés  

Amel est l’ultime mariée de la semaine. Elle épouse Samy, son chéri ! C’est sur la terrasse d’un café qu’ils se sont rencontrés. Dès le premier le regard échangé, c’est le coup de foudre. Depuis, l’amour ne les a plus jamais quittés. Après seulement quelques mois, alors qu’Amel est en vacances, Samy prend conscience qu’il ne peut plus vivre sans sa belle. Il décide alors de la chercher à l’aéroport pour lui faire sa demande. Un moment magique comme il en existe peu. Amel lui répondra par « oui ». Le grand jour est arrivé ! Les mariés viennent à peine d’officialiser leur union, tous les invités les attendent à l’extérieur de la mairie pour faire éclater leur joie à gorge déployée. Et là, surprise, Amel et Samy apparaissent menottés. Mais d’où leur est venue cette idée ? Comment les mariées juges voient-elles la chose ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 4 mariages pour une de miel » diffusé le 2 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.