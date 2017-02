Hot ! Le twerk de folie signé Nancy  

Bernadette et Frédéric sont les mariés du jour ! Les amoureux se sont rencontrés par le biais d’un site internet. Bernadette n’avait pas mis de photo de profil et, par-dessus tout, n’avait pas précisé qu’elle avait trois chats. Il n’en fallait pas moins pour que Frédéric soit charmé, il pensait avoir affaire avec une femme sans animal de compagnie. Que nenni ! Mais il a quand même eu une très belle surprise en découvrant la belle personne se cachant derrière ce profil vide : sa future épouse. Pour sa demande, Frédéric a décidé de ne pas faire comme les autres. C’est avec une banderole attachée au balcon qu’il lui a posé la fameuse question. Le grand jour est arrivé ! Et pour qu’il soit à leur image, ils ont choisi comme thème : « Glamour autour du rose fuchsia ». Un couleur qui respire la séduction et la sensualité tout comme la danse enflammée que nous offre Nancy ; un booty shake qui ne laisse personne indifférent ! Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 15 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.