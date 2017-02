En larmes, le jeune marié est en larmes !  

Priscilla est la première mariée de la semaine. Et pour son mariage, elle voit les choses en grand. Elle a en effet décidé de passer cette journée si spéciale en Sicile, région dont elle est originaire. Elle a choisi pour thème le « chic à l’italienne ». Cela coule de source. De leur côté, les mariées juges Emilie, Myriam et Claudine viennent d’atterrir, elles sont d’ores et déjà subjuguées par la beauté du paysage. Que la fête commence ! Les vœux sont à deux doigts d’être échangés, mais avant l’officialisation tant attendue, Priscilla a prévu une surprise pour son cher et tendre. Une surprise musicale. Ce dernier est submergé par l’émotion. Les larmes ne tardent pas à ruisseler sur son visage. Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une lune de miel » diffusé le 20 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.