Marie-Thérèse à ses invités : « Vous êtes en deuil ou quoi ?! Applaudissez le gâteau ! »

La réception bat son plein, Marie et Thérèse et Jean-Bernard sont aux anges. De leur côté, les mariées juges sont, pour le moment, plutôt contentes de la soirée. Rapidement, le gâteau fait son entrée mais son aspect ne plaît pas forcément aux invités. Face à l'accueil glacial qui lui a été réservé, Marie-Thérèse secoue ses convives et exige des applaudissements. « Vous êtes en deuil ou quoi ?! Applaudissez le gâteau ! », a-t-elle ainsi argué. Extrait de « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » diffusé le 3 janvier 2017.