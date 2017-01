Marie-Thérèse à Jessica : « Tu es une sorcière ! »

Les quatre mariées s’apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Jessica, Athénaï, Marie-Thérèse ou encore Mélanie partira au bout du monde vers une destination de rêve ? Quelle mariée verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces ? Le suspense est à son acmé. Mais avant de découvrir la réponse à ces questions, place à la confrontation. Marie-Thérèse est plus que jamais remontée contre Jessica qui ne l’aurait pas notée à sa juste valeur. Cette dernière écope d’ailleurs d’une belle envolée lyrique signée Marie-Thérèse : « Tu es une sorcière ! » Ecoutez ! — Extrait de « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » diffusé le 6 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.