Des mariés survoltés à l’annonce de leur pièce montée  

Vanessa est la première mariée de la semaine. Elle épouse Nourredine, l’homme de sa vie. Leur mariage sera chic et magique, elle en est persuadée. C’est dans un parc que le futur époux s’est agenouillé pour demander la main de sa belle. Et aujourd’hui les choses se concrétisent. Après avoir échangé leurs vœux, les mariés se dirigent vers le lieu de réception pour célébrer cette union de la meilleure manière qui soit. Tout se passe pour le mieux, mais l’ambiance semble être au plus bas d’après les mariées juges. Les mariés, quant à eux, sont heureux et affichent leur joie à qui veut bien la voir. Et encore plus lorsque la pièce montée est annoncée, Vanessa et Nourredine sont en effet surexcités. Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une de miel » diffusée le 13 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.