« Moi, Marie-Thérèse, je te mets CETTE alliance ! »

Marie-Thérèse est la deuxième mariée de la semaine. Et c’est à Libourne, en Gironde, qu’elle célèbre son mariage. Un mariage qui aura pour thème « L’amour autour des vignobles ». Et pour cause, Marie-Thérèse et son cher et tendre Jean-Bernard comptent beaucoup sur le lieu de réception pour éblouir leurs invités. Car c’est près des vignes que les mariés du jour fêteront leur union : un panorama charmant à souhait. Mais avant que les festivités ne commencent, le passage à l’église est obligatoire. Devant l’autel, face à l’assemblée et surtout fiers, Marie-Thérèse et Jean-Bernard se passent la bague au doigt. Regardez ! — Extrait de « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » diffusé le 3 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.