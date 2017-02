Nancy à son mari : « Allez, roule des fesses ! »

Nancy et Frédéric sont les mariés du jour ! Les tourtereaux se sont rencontrés sur internet. Après plusieurs messages échangés, ils organisent un véritable rendez-vous et là, c’est le coup de foudre, cupidon les touche en plein cœur. Depuis ce jour, ils ne se voient plus vivre l’un sans l’autre. Raison pour laquelle Frédéric a demandé la main de sa belle. Un acte qu’il fera au cours d’un voyage en Haïti, chez la famille de Nancy. « C’était les meilleures vacances de toute ma vie » avouera d’ailleurs cette dernière. Pour ce jour si spécial, ils ont décidé d’ouvrir le bal sur un zouk love sensuel à souhait. Petit hic, Frédéric n’a pas le sens du rythme. Nancy adopte alors un modus operandi qui, elle l’espère, sera gagnant ; elle le fait répéter sans relâche, quitte à être sèche dans ses directions. « Allez, roule des fesses ! » lui lancera-t-elle durant leur entraînement. Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 13 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.