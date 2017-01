Panique à bord ! Athénaï a trois heures de retard à son propre mariage  

Athénaï est l’ultime mariée de la semaine. Elle s’unit à Johan, avec qui elle vit depuis cinq ans. D’un commun accord, Athénaï et Johan ont choisi comme thème : « Baroque et bal masqué ». Et pour que cette journée si particulière soit à l’image de leur fantaisie, ils ont décidé d’un mariage entièrement fait main. Mais tout ne se passe comme prévu. Les mariés ont eu une panne d’oreiller et accumulent près de trois heures de retard à leur propre mariage. Les invités risquent fort de ne pas apprécier… Et les mariées juges encore moins… Regardez ! — Extrait de « 4 Mariages pour 1 Lune de Miel » diffusé le 5 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.