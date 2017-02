Priscilla et Joel sont les rois du Nae Nae #Dansecommejamais  

Priscilla et Joel sont les ultimes mariés de la semaine ! Priscilla a rencontré son cher et tendre lors d’une soirée chez une cousine il y a plus de dix ans. Pour Joel c’est une certitude, elle est la femme de sa vie. Mais pour Priscilla c’est une tout autre histoire : elle se méfie de lui car sa réputation de « coureur de jupons » le précède. Toutefois, elle se laisse tenter quelques jours après cette soirée, ils se revoient au cours d’un dîner. Au terme de ce rendez-vous, ils s’embrassent fougueusement. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Joel a choisi un moment délicat pour demander la main de sa belle. C’est au cours d’une dispute qu’il s’est mis à genoux pour lui poser la fameuse question. Et, deux jours plus tard, histoire de le faire miroiter, elle lui dire « oui ». C’est le Jour J ! Il est temps d’officialiser leur amour, et en grande pompe de surcroît. — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 16 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.