Rebondissement ! La demande inattendue du marié à son beau-père…  

Lucie est la deuxième mariée de la semaine. Elle s'unit à Alexandre, l'amour de sa vie. Le thème de leur mariage : « L'amour du sud ». Les tourtereaux souhaitent en effet partager avec tous leurs invités le profond amour qu'ils portent à leur région. Et quoi de mieux qu'un mariage pour y arriver ? Fiers d'être Niçois, quoi qu'il arrive ! Le passage à l'église sonne à l'horloge, Lucie et Alexandre partagent leurs vœux. Les sourires sont de la partie. Avant de se rendre vers le lieu de la réception, Alexandre a une demande particulière à faire à son beau-père. Et pour l'occasion, il s'agenouille. Regardez !