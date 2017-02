Sandra adore son "Mamour" !  

Sandra est la troisième mariée de la semaine. Elle épouse Bruno, son cher et tendre qu’elle adore surnommer « Mamour ». Sandra et Bruno se sont rencontrés en boîte de nuit. Très vite, il réussit à la faire rire et lui vole même quelques bisous. Depuis ce fameux soir, ils ne se sont plus jamais lâchés. Et ce n’est que quelques mois plus tard qu’il lui a fait sa demande. « Cœur aux trois couleurs » est le thème de leur mariage. Et pour que cette journée soit parfaite, Sandra mise tout sur l’ambiance. Mais avant d’être à la fête, il faut bien évidemment échanger ses vœux à l’église. Sincère et démonstrative, Sandra témoigne son amour. Bruno, lui, est ému comme jamais. Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une lune de miel » diffusé le 1er février 2017, à (re)voir sur MYTF1.