« T’es aussi fausse que ton gâteau ! » Une punchline signée Tecle ou Essya ?  

Les quatre mariées de la semaine s’apprêtent à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui de Sylvie, Tecle, Audrey ou encore Essya partira au bout du monde vers une destination de rêve ? Quelle mariée aura le privilège de voir son mari lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces ? Avant de le savoir, les mariées reviennent sur la semaine écoulée. Et force est de constater que les rancunes se sont intensifiées. Certaines notes attribuées ne sont absolument pas passées. Tecle et Essya se lancent des piques. « T’es aussi fausse que ton gâteau », lancera d’ailleurs l’une d’entre elles. Qui donc ? Découvrez-le sans plus attendre. — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 10 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.