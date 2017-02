Un gâteau incroyablement faux  

Tecle est la deuxième mariée de la semaine. Elle épouse Servais, son « amour personnel ». Tecle et Servais se rencontrent en 2010 à l’occasion d’un anniversaire. Ce jour-là, Servais n’avait d’yeux que pour elle, il voulait absolument lui parler. « C’était un véritable rayon de soleil qui illuminait la salle », déclare-t-il avec amour. C’est quelques années plus tard qu’il lui fit sa demande. Une demande à laquelle Tecle a répondu « oui », un « incroyable oui » pour reprendre ses mots. Pour ce jour unique, les tourtereaux ont choisi comme thème « Incroyable & Chic » car ils comptent en mettre plein les yeux à leurs invités. A l’image de l’arrivée du gâteau, une immense pièce montée qui ne peut qu’émerveiller les mariées juges. Petit hic, c’est un faux ! « C’était incroyablement décevant » avouera d’ailleurs l’une des participantes. Laquelle ? Découvrez-la sans plus attendre ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 7 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.