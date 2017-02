Une salsa maîtrisée… ou non ?  

Emily est l’ultime mariée de la semaine. Elle épouse Gianni, son « beau brun bien musclé ». Entre Emily et Gianni, le coup de foudre a frappé dès le premier regard échangé. C’est six ans après leur rencontre, un jour de Saint-Valentin, que Gianni a demandé la main de sa dulcinée. Les tourtereaux ont choisi comme thème : « Chic et classe ». Deux adjectifs qui les définissent plutôt bien. Les invités ainsi que les mariées juges sont à la fête, ils attendent de pied ferme les mariés. Emily et Gianni font leur entrée, ils dévoilent alors la chorégraphie endiablée qu’ils ont préparée. Place à la salsa ! Qu’en ont pensé les mariées juges ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 4 mariages pour une lune de miel » diffusé le 23 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.