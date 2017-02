Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Après 125 millions d’exemplaires vendus des trois livres de la saga 50 nuances, le cinéma s’apprête à dévoiler le second volet, 50 Nuances plus sombres. Voici ce que vous pourrez découvrir dès mercredi prochain.

Voici un destin auquel E.L James ne s’attendait absolument pas en jetant sur le papier, soir après soir, ses fantasmes sadomasochistes de ménagère enfermée dans son train-train quotidien. Elle avait imaginé une histoire torride entre Anastasia Steele, une jeune étudiante prude et ingénue, et Christian Grey, millionnaire de 27 ans aux moeurs débridées, Hollywood en a fait une saga cinématographique à succès.

En 2015, les romans d’inspiration « mommy porn » de E.L James ont donc commencé à être adaptés à l’écran, après que les Studios Universal Pictures aient racheté les droits de la saga. Le mercredi 8 février prochain, la planète contemplera 50 Nuances plus Sombres, le second volet. A la réalisation, adieu Sam Taylor-Wood qui avait réalisé le premier opus et dont la création avait été jugée trop « conceptuelle ». D’ailleurs, l’entente avec E.L James avait été glaciale, ce qui avait créé un terrain de travail très hostile pour les acteurs comme pour l’équipe de production. C’est donc à James Foley qu’a été confiée la mission de réaliser ce nouveau film. Celui qui a, entre autre, réalisé le film Comme un chien enragé avec Sean Penn, ainsi que plusieurs clips de Madonna, a eu la lourde tache de réaliser une oeuvre qui soit plus du goût des critiques. Ces dernières s’étaient en effet montré redoutables à l’égard du premier volet.

50 Nuances plus sombres donnera aussi l’occasion à la sublime Kim Basinger de revenir à l’écran. Dans le film, elle interprète l’ex de Christian Grey, qui l’a initié aux plaisirs sadomasochistes. L'occasion de semer la zizanie dans le couple, dont les frasques sexuelles vont s'amplifier, à mesure que le public en apprendra davantage sur la part d'ombre de Christian Grey.

Quel suspense ! Tout comme le premier opus, aucun journaliste n’a, à ce jour, pu voir le film en avant-première. Le monde entier le découvrira en même temps, soit le 8 février prochain. Et vous, irez-vous le voir ?