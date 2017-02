Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Depuis février 2015, Jamie Dornan c’est Monsieur Christian Grey, milliardaire fringant aux penchants sexuels particuliers. Son regard ténébreux et sa plastique de rêve ont séduit plus d’une femme, et le succès de 50 nuances de Grey l’a bien montré. Le 8 février, le Britannique de 34 ans fait son retour dans le second volet de la saga, 50 nuances plus sombres. L’occasion de revenir sur les éléments peu connus de la vie de l’acteur.



Il a été mannequin

Avant d’être Christian Grey, Jamie Dornan a été mannequin au début des années 2000. En 2004, il est d’ailleurs repéré par Calvin Klein qui décide d’en faire son égérie homme. La belle affaire ! Le jeune homme pose souvent torse-nu ou en sous-vêtements, et a réalisé plusieurs campagnes avec les très sensuelles Kate Moss et Eva Mendes.



Il a eu une adolescence difficile

La vie de Jamie Dornan n’a pas été rose tous les jours. Venant d’une famille aux revenus modestes, le jeune homme a perdu sa mère à l’âge de 16 ans d’un cancer du pancréas. Un an après, il a également perdu ses quatre meilleurs amis dans un accident de la route. Des tragédies qui ont gravement affecté le jeune homme pendant plusieurs années. "C’était horrible (…) Cela a changé ma façon de voir la mortalité et la mort", déclarait-il au Telegraph. Et de se souvenir même lors d’une autre interview que cette période avait failli l’entraîner sur le mauvais chemin. "Lorsque j’avais 19 ans, je me souviens d’un été, j’étudiais à la fac de Teesside en marketing. J’ai raté tous mes examens, et je me suis alors dit qu’il fallait que quelque chose change. J’avais vraiment honte de moi et j’ai beaucoup bu à cette période", a-t-il ainsi confié au Times Magazine.



Il a un vrai-faux côté "pervers"

On connaît Jamie Dornan pour son rôle de milliardaire afficionado du sado-masochisme, un tantinet pervers. Mais justement, ce côté pervers, l'acteur nord-irlandais a eu l’occasion de le développer bien avant de tourner dans 50 nuances de Grey et sa suite. En 2013, il décroche le premier rôle de la série The Fall, qui sera prochainement adaptée en France avec Melvil Poupaud. Il y incarne Paul Spector, un tueur en série dont les victimes sont exclusivement des femmes, et qui arrive à éluder la police pendant de nombreuses semaines. De son propre aveu, Jamie Dornan avait déclaré à l’occasion de la sortie de 50 nuances de Grey qu’il était désormais étrangement habitué à attacher une femme à un lit… Et lors d’une interview au Guardian, il avait même déclaré que cet aspect, à mille lieues de sa personnalité, le faisait tout de même réfléchir. "Je n’arrête pas de jouer des con***** de psychopathes dérangés. Ça m’inquiète parfois de voir à quel point je suis à l’aise dans ce registre", avait-il ainsi confié.



Il a eu plusieurs ex célèbres

Avant d’épouser Amelia Warner en 2013, Jamie Dornan a eu une vie amoureuse assez tumultueuse. En 2003, il fait la rencontre de Keira Knightley, qui débutait alors au cinéma. Ils resteront ensemble jusqu’en 2005. L’acteur très atteint par la surmédiatisation de sa relation. Selon des tabloïds britanniques, peu de temps après sa rupture avec l’héroïne de Pirates des Caraïbes, le Britannique a eu une brève relation avec Sienna Miller, qui vivait alors dans le même quartier que lui, à Notting Hill à Londres. Les deux acteurs sont aujourd’hui de bons amis.



À en croire la liste des conquêtes de Lindsay Lohan publiée en 2014 par le magazine InTouch, Jamie Dornan a également eu une relation avec l’actrice. De nombreuses célébrités telles que Justin Timberlake ou encore Adam Levine figuraient sur cette liste fournie par Lindsay Lohan. À ce jour, l’acteur n’a cependant jamais confirmé ou infirmé cette information.



Il vit à la campagne avec des moutons

Aujourd’hui père de deux petites filles, Dulcie née en 2013 et Phoebe née en 2016, Jamie Dornan n’a que faire de la célébrité. Selon une de ses amies, journaliste au Guardian, il n’a d’ailleurs jamais eu d’attrait pour les paillettes et l’argent coulant à flot à Hollywood. Aussi, l’acteur et sa femme ont décidé de quitter les grandes villes afin de s’installer à la campagne. "J’ai une vie plus normale que n’importe quel autre individu", confiait-il en janvier dernier à Version Femina. "Je vis en pleine campagne, en compagnie de mes moutons. Avec ma femme, nous avons choisi d’offrir à nos enfants une vie au calme, loin de la ville et surtout du milieu hollywoodien. C’est très important pour mon équilibre et celui de ma famille", a-t-il ajouté.



