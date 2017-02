Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques mois, l’info faisait l’effet d’une bombe ! Angelina Jolie demandait le divorce, reprochant à Brad Pitt d’être alcoolique, colérique et violent. Résignée, elle a fait en sorte que les liens entre les enfants et leur père soient totalement rompus. Mais en agissant de la sorte, elle n’a pas fait l’unanimité à Hollywood, où son ex-mari est l’un des acteurs les plus adulés de la profession et est soutenu par des amis très charismatiques comme George Clooney et Matt Damon. Aussi, ce sont de vrais éloges que l’acteur d’Ocean’s Eleven a reçu après son discours lors des Golden Globes en janvier dernier. 48h plus tard, alors qu’elle était prête à tout pour ternir l’image de son ex, quitte à dévoiler publiquement certaines conclusions du procès en cours déterminant qui aura la garde des enfants du couple, l’actrice s’est ravisée.

Au Cambodge, où Angelina se trouvait pour le lancement de son nouveau film First They Killed My Father, l’actrice a accordé sa première interview depuis l’officialisation de son divorce. Répondant aux questions de la célèbre émission américaine Good Morning America, elle est apparue plus douce et souriante que d’ordinaire, le corps plus charnu aussi. Son discours surtout, sonnait de manière plus positive : « nous seront toujours une famille ». Un changement total de comportement qui n’est sans doute pas étranger au fait que la nouvelle égérie de la maison Guerlain se soit offert les services de Julie Smith, spécialiste de la communication de crise. En cette période charnière de sa carrière, Angelina Jolie, 41 ans, entend bien retrouver le capital sympathie de son public et de ses paires. En attendant, le jugement sur la garde des enfants sera rendu dans 3 mois.