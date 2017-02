Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier, Beyoncé a annoncé, via ses réseaux sociaux sa grossesse. Dans quelques mois, la chanteuse planétaire accueillera non pas un, mais deux nouveaux bébés !

Si vous vous demandiez ce que faisait Queen B au cours de ces derniers mois, vous avez enfin la réponse. La chanteuse pop est enceinte de jumeaux et se repose chez elle afin de préparer au mieux l'arrivée de ses deux nouveaux bouts de chou. "Nous souhaitons partager notre amour et notre bonheur. Nous sommes bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants du fait que notre famille va s'agrandir de deux (enfants), et vous remercions pour vos bons vœux". Un texte signé The Carter, du nom de famille de Jay Z, son mari depuis 2008. La nouvelle a dû non seulement ravir le couple, mais aussi Blue Ivy, leur petite fille de 5 ans, qui va devenir grande sœur !





We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

L'annonce surprise des jumeaux a déclenché hier une avalanche de messages aussi bien sur Facebook, Twitter et Instagram. Stars comme anonymes, tout le monde a eu son mot à dire sur la grossesse de la chanteuse au succès planétaire. On peut citer notamment Rihanna, qui a laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux. "Je suis tellement contente !!! Félicitations à toi Beyoncé et à mon grand-frère Jay", a-t-elle écrit sur Instagram. Pour rappel, l'interprète de Love on the brain connaît Jay Z depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui a propulsé Riri sur le devant de la scène. Et la business woman peut être fière d'elle : le cliché représentant la diva le ventre rond a déjà été liké près de 8 millions de fois en seulement 19 heures ! Un record absolu pour la jeune femme qui a désormais "trois cœurs en elle", comme elle le commente sur son site internet officiel.