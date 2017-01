Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Sandrine Quétier et Nikos Aliagas vous ont proposé un 50' Inside spécial fêtes de fin d'année. Qui sont celles et ceux qui ont marqué l'année 2016 ? La réponse se trouve dans la rétrospective.

Qui dit fin d'année dit bilan. L'année 2016 a été riche en événements de toutes sortes. Certaines personnalités ont été révélées grâce à un rôle au cinéma, un album, un spectacle, une tournée. D'autres ont retenu l'attention pour leur ascension fulgurante et leur incroyable carrière. D'autres encore vous ont émus et ont marqué les esprits par un divorce, un mariage ou une révélation surprenante. Ce soir, Sandrine Quétier et Nikos Aliagas vous donnaient rendez-vous pour une rétrospective inédite des temps forts de cette année qui s'achève.

Un divorce inattendu



Comment évoquer l'année 2016 sans parler du couple Brad Pitt-Angelina Jolie. Alors qu'ils s'étaient rencontrés en 2004 sur le tournage du film Mr & Mrs Smith, à l'époque où Brad était encore marié à Jenni­fer Anis­ton, les deux acteurs avaient annoncé leurs fiançailles en 2012 et s’étaient unis deux ans plus tard, lors d’une cérémonie très intime dans la chapelle de leur demeure de Mira­val en France. Mais, le lundi 19 décembre, le monde entier apprenait avec stupeur la séparation du couple star d'Hollywood pour "différends irréconciliables".

Et l'homme le plus sexy de l'année est...

Sandrine Quétier et Nikos Aliagas reviennent ce samedi soir sur l'homme le plus sexy de l'année 2016. Et ce n'est autre que M Pokora ! Coach dans la saison 3 de The Voice Kids sur TF1, le chanteur a sorti cette année un album de reprises de Claude François. Intitulé My Way, ce dernier opus a été certifié disque de platine, dix jours après sa sortie. S'en sont suivis plusieurs clips : Cette année-là, Belinda et récemment Comme d'habitude. Des vidéos visionnées des millions de fois. Le beau gosse n'hésite d'ailleurs pas à faire tomber le haut pour le plus grand plaisir de ses fans qui en redemandent ! En 2017, il sera à nouveau coach dans The Voice saison 6 et arpentera les routes de France à l'occasion de sa tournée.

Une rétro 100% vedettes

L'année 2016 a aussi été marquée par le retour de grands artistes sur le devant de la scène. Quel chanteur a marqué les esprits avec son dernier album ? 50' Inside reviendra également sur la femme la plus glamour de 2016, mais aussi la personnalité de l'année. Mais ce n'est pas tout ! Cette année plus que les autres, une tendance culinaire s'est imposée dans le monde : le veganisme. Les caméras de l'émission sont revenus sur cette tendance qui a séduit le monde entier.

La rétrospective de l'année est disponible en replay !