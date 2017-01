Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Trente ans après sa disparition, 50’INSIDE a décidé de dresser aujourd’hui le portrait de l’un des chanteuses qui a marqué la musique disco. Avec une carrière faite de plusieurs tubes comme "Laissez-moi danser" , "Gigi l'Amoroso" ou encore "Il venait d’avoir 18 ans", Dalida, a su traverser les générations et reste encore à ce jour une immense reine de la chanson française. Cependant, derrière les strass et les paillettes, se cache une femme meurtrie au cœur brisé de nombreuses fois. La raison ? Ses histoires d’amour tragiques qui se sont toujours très mal terminées.

Dalida, un suicide tragique

Une carrière au sommet, mais une vie privée qui a poussé Dalida à mettre fin à ses jours. En effet, les trois hommes de sa vie se sont tous donnés la mort, de quoi bouleverser la chanteuse qui rêvait de succès. Les caméras de 50’INSIDE revienne sur les moments forts de sa carrière, de ses plus grandes tristesses à ses plus belles joies, et abordent également le nouveau projet de la réalisatrice du film LOL, un biopic qui retrace la vie de Dalida, et qui sort ce mercredi 11 janvier 2017.