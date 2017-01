Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

« Je ne veux même pas penser aux dégâts qu’il va faire sur la planète » se lamentait hier Michael Moore, le réalisateur américain de documentaires engagés. « Nous sommes une nation d’immigrés », clamait à son tour Julianne Moore, qui se désolait de la guerre qui compte faire Donald Trump à tous les étrangers vivant aux Etats-Unis. Ces deux célébrités, comme de nombreuses autres et des anonymes, s’étaient rendus à New York pour manifester devant la fameuse Trump Tower, au moment même où son propriétaire, était investit en tant que 45e président des Etats-Unis. Leur but à court terme : faire démissionner l’ancien magnat de l’immobilier.





Repost @brynmooser. Anti-Trump protest outside Trump Tower right now. 💪❤💪 Une photo publiée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 19 Janv. 2017 à 17h51 PST

Il y a quelques semaines à peine, la super-star Meryl Streep prenait elle-aussi position contre Donald Trump en prononçant un discours à charge contre lui, lui reprochant de s’être moqué sans vergogne d’un journaliste handicapé. Un speech poignant qui a été repris en quelques heures par de nombreux média du monde entier et relayé sur les réseaux sociaux. Décidément, entre le Trump et les stars la guerre est bel et bien déclarée…

Un manque de soutien de la part des stars que Donald Trump a clairement pu ressentir alors qu'il préparait les cérémonie autour de son investiture. Lors de l'habituel concert donné la veille de l'événement, alors que Barack Obama s'était offert la présence de U2, l'actuel président n'a réussi à convaincre qu'un petit groupe de country. Et alors que Beyoncé avait chanté l'hymne national lors du second mandat du 44e président des Etats-Unis, le nouveau locataire de la Maison Blanche n'a pu compter que sur la présence de Jackie Evancho, une femme chanteuse de 16 ans connue pour avoir participé à un télé-crochet américain.

Durant la longue campagne présidentielle, les stars avaient déjà été nombreuses à s’opposer de manière très nette à Donald Trump. Robert De Niro avait tourné un mini-clip en disant tout le mal qu’il pensait de ce dernier, Alec Baldwin n’avait pas hésité à se déguiser pour trainer l’homme en ridicule. Johnny Depp et George Clooney avaient également ouvertement énoncé qu’ils désapprouvaient les positions politiques de Donald Trump, tout en étant persuadés que ce dernier ne pourrait l’emporter contre Hillary Clinton.

Fervente supportrice de Barack Obama, Sophia Bush multiplie les publications contre Donald Trump et sa politique depuis l’investiture de ce dernier. La #womenmarch, la marche des femmes ayant lieu actuellement à Washington (elles sont des milliers à manifester pour défendre leurs droits et lutter contre la misogynie du nouveau président), elle n’a eu de cesse d’encourager les autres femmes à se rallier à la cause.





#tbt to The United State of Women conference. It was my honor to share a stage with you and Michelle. It has been one of my greatest honors to show up and do my part, in the Office of Citizen, in your administration. From the bottom of my heart, thank you for everything @barackobama. #MyPresident Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 19 Janv. 2017 à 13h56 PST





#tbt to using our voices and platforms to make sure that we #LetGirlsLearn, with FLOTUS. I will never give up. #MichelleTaughtMe #TheGirlProject Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 19 Janv. 2017 à 9h10 PST

Devant cette ferveur hollywoodienne à s’engager contre Donald Trump, ceux qui tentent de temporiser se font vite houspiller. C’est le cas de Nicole Kidman qui, il y a quelques jours expliquait sur la BBC Two qu’elle croyait en la démocratie et que de ce fait, elle estimait « que maintenant qu'il est élu, le pays doit soutenir le président, quel qu'il soit ». Des propos vivement critiqués par les stars et les fans de l’actrice.