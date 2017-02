Par ZY | Ecrit pour TF1 |

C’est désormais un secret de polichinelle : George Clooney va devenir papa à 55 ans ! Après des semaines de rumeurs sur une éventuelle grossesse d’Amal Clooney, la femme de la star hollywoodienne, c’est Nina Clooney, la mère de ce dernier qui a finalement confirmé l’heureuse nouvelle. Amal Clooney va en effet avoir des jumeaux : un garçon et une fille !

Alors qu’il s’apprête donc à fonder une famille, George Clooney est l’objet de nouvelles rumeurs… Des rumeurs qui lui prêtent des ambitions politiques, voire présidentielles… L’acteur qui a connu le succès grâce à la série médicale Urgences rêve-t-il de briguer les plus hautes fonctions de l’état américain ? Même s'il n’a jamais hésité à prendre des positions politiques affirmées et à s’engager pour différentes causes, a-t-il cependant des velléités de se présenter à la course à la Maison-Blanche ?

En tout cas, de nombreux spécialistes de la question semblent y voir un projet tout à fait plausible. Ainsi Avery Krut, un consultant du parti démocrate interrogé par 50' Inside, paraît même l’appeler de ses vœux. « George Clooney possède une popularité très large. Il saura galvaniser les jeunes en particulier, les inciter à voter. Il possède cette magie qu’Obama avait, cette force de transmettre que demain sera mieux que jamais, » a-t-il ainsi déclaré.

George Clooney, un acteur engagé

Ce dernier n’est d’ailleurs pas le seul à partager cette opinion, Maëlle Brun, co-auteure du livre George Clooney, une ambition secrète, pense que cette perspective n’a rien d’un fantasme. Elle estime ainsi que George Clooney a le profil idéal pour devenir le futur président des Etats-Unis. Désormais marié et futur père de famille, l’acteur et producteur charismatique d’Hollywood s’est beaucoup illustré ces dernières années pour ses engagements politiques et humanitaires. Il n’a ainsi pas hésité à mettre son image et sa notoriété au service des causes qu’il défend.

Il a notamment tenté d’attirer l’attention de la scène internationale sur le Darfour où il est allé à plusieurs reprises. Avec son père journaliste, il a réalisé un documentaire sur le sujet et est intervenu à l’ONU pour conjurer ses membres de mettre fin au massacre. Il a fait de nombreuses levées de fonds pour la campagne de Barack Obama, puis celle d’Hillary Clinton. Il a même récemment rencontré Angela Merkel pour évoquer la question des réfugiés.

Amal Clooney, une aura de First Lady

Et avec Amal Alamuddin, George Clooney a un nouvel atout non négligeable dans sa manche. Pour beaucoup, cette brillante avocate britannique d’origine libanaise a le profil de la First Lady idéale. Tout comme Michelle Obama, elle est belle et intelligente. Et de plus, elle a su mener avec brio une belle carrière d’avocate avec une stature internationale.

Maintenant qu’ils s’apprêtent à devenir parents, Amal et George Clooney vont former une famille modèle capable d’investir le salon ovale. Et puis après tout, George Clooney ne serait pas le seul acteur à avoir réussi une reconversion en politique. Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de Californie durant deux mandats successifs de 2003 à 2010. Et Ronald Reagan était également une star d’Hollywood avant de devenir le 40e président des Etats-Unis de 1981 à 1989.