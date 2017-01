Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, 50’INSIDE a décidé de mener l’enquête autour de la mort mystérieuse de George Michael. Le chanteur iconique des années 80, retrouvé mort à son domicile le 25 décembre dernier, fait l’objet de nouveaux rebondissements. Car, près de 15 jours après son décès, personne ne connaît réellement les faits. D’une crise cardiaque au début, jusqu’au suicide aujourd’hui, toutes les thèses inattendues rendent les causes de sa mort très incertaines. Mais qu’est-il réellement arrivé au leader du duo WHAM ? C’est bien la question que tout le monde se pose.



Prise excessive de médicaments ou encore overdose, toutes les hypothèses sont possibles, mais rien n’est encore sûr selon les enquêteurs qui tardent à trouver les véritables causes du décès de l’artiste international. Pourquoi la mort de George Michael reste aussi secrète ? Les caméras de 50’INSIDE ont décidé d’en savoir un peu plus sur les circonstances du décès de celui, qui nous a tous fait danser sur le plus célèbre de ses tubes : "Wake Me Up Before You Go-Go".