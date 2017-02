Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

20 ans déjà que Guillaume Canet joue au cinéma. Ses début devant la caméra, il les doit à Jean Rochefort, qu’il a rencontré dans le haras de ses parents à Rambouillet dans les Yvelines. L’acteur lui a trouvé un rôle à ses côtés dans Barracuda, un thriller dans lequel le jeune homme de 24 ans est séquestré par son voisin, joué par l’interprète de Ridicule. A l’époque, c’est avec l’actrice Diane Kruger que Guillaume Canet partage sa vie privée, et le succès est immédiat. Un panache qui lui permet alors d’enchaîner les tournages, comme pour La Plage avec Leonardo DiCaprio, et même de se lancer dans la réalisation à même pas 30 ans.

Rock’n’Roll, son nouveau projet

Après l’échec commercial et du point de vue des critiques cinématographiques de Blood Ties, Guillaume Canet a ressenti le besoin de prendre le large afin de faire le point. Tourner plus de 45 films en 20 ans avait éloigné l’acteur de ses premières amour, l’équitation notamment. En 2016, il se remet en selle en participant à des compétitions internationales. Mais c’est bel et bien au cinéma que le compagnon de Marion Cotillard brillera en ce début d’année 2017, avec la sortie de son 5e film en tant que réalisateur, Rock’n’Roll. L’histoire : celle de Guillaume, acteur de 42 ans, qui prend un sérieux coup de vieux lorsqu’il apprend de la bouche d’une jeune collaboratrice, qu’il n’est plus si désirable aux yeux de son public féminin. Un film dans lequel Guillaume Canet et sa compagne jouent leur propre rôle, et dans lequel un véritable parterre de star défile : Johnny et Laëtitia Hallyday, Philippe Lefebvre, Gilles Lellouche, Kev Adams…