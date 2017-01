Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, Ingrid Chauvin assistait au sacre d’Alicia Aylies lors de l’élection de Miss France 2017. Changement total de décor en ce début d’année pour l’actrice, qui en tant que marraine de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, a tourné un clip aux côtés d’Anaïs Delva, la chanteuse connue pour avoir interprété la version française de la chanson de La Reine des Neiges : Libérée, Délivrée. Dans ce clip, toutes deux chantent Cœur à Cœur, une chanson créée par la marque Cadum, qui soutient l’association depuis de nombreuses années et a permis à 86 enfants atteints de malformation cardiaque de se faire opérer. Entourées d’enfants, elles racontent à travers leurs mots, l’aventure vécue par un enfant malade, de son arrivée en France alors qu’il est souffrant, à son départ, après avoir reçu les soins de qualité qui lui auront sauvé la vie. Un parcours plein d’émotions comme on s’en doute. Le clip a été tourné par Thierry Peythieu, qui n'est autre que le mari d'Ingrid Chauvin, rencontré sur les tournages de la série Les Toqués.

Soutenir l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, un choix qui a du sens pour Ingrid Chauvin et son époux, eux qui ont perdu Jade, leur premier enfant alors âgé de quelques mois seulement et qui souffrait de troubles cardiaques. Depuis cette épreuve, le couple avait évoqué l’envie de s’engager le plus possible dans la lutte contre les troubles cardiaques des enfants, notamment auprès de l’hôpital parisien Necker.





Ce n’est pas la première fois qu’Ingrid Chauvin s’essaye à la chanson. En effet, si elle est plus dans son élément face à une caméra, l’actrice avait déjà interprété un duo avec Pascal Obispo sur le plateau de TF1 en 2006, lors d’une émission intitulée Dans la Peau d’un Chanteur. Ensemble, ils avaient chanté Les Meilleurs Ennemis.







Découvrez le clip dans lequel Anaïs Delva et Ingrid Chauvin donnent de la voix :