Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis près de 16 ans, Jean-Luc Reichmann s’invite chaque jour chez plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. D’abord avec Attention à la Marche puis Les 12 coups de Midi, l'animateur a su se faire une place dans le cœur des Français. Depuis ses premiers pas à la radio et sur la scène en tant que comédien de théâtre, celui qui est souvent classé parmi les personnalités préférées des Français a fait beaucoup de chemin.

Ses débuts à la télévision, il les a faits dans l’ombre. Il a d’abord officié comme voix-off et chauffeur de salle pour des jeux présentés par Nagui (Que le meilleur gagne ou encore N’oubliez pas votre brosse à dents), avant de passer dans la lumière. Et depuis son arrivée sur TF1 en 2010, Jean-Luc Reichmann est devenu une valeur sûre de la chaîne. Au point de lui ouvrir les portes du prime time avec la série Léo Mattéi qu’il a créée avec sa femme Nathalie.

Les larmes de Jean-Luc Reichmann

Avec Sandrine Quétier, l’animateur est d’ailleurs revenu sur la surprise préparée par ses équipes le 2 novembre 2016 pour ses 56 ans sur le plateau des 12 Coups de Midi. Un événement heureux entaché toutefois par un drame familial. En effet, son père, Pierre Reichmann est décédé quelques semaines plus tôt à l’âge de 83 ans. A l’évocation de cette perte, Jean-Luc Reichmann est gagné par une vive émotion et ne peut retenir ses larmes. « J’ai pas voulu en faire un plat mais j’ai perdu mon papa. Et j’ai essayé de le garder le plus longtemps possible. (…). Ça a été très très dur. Il y a un vide insupportable, » a-t-il confié à Sandrine Quétier.

L’animateur a également évoqué Christian Quesada. Même s’il a été destitué depuis quelques semaines par Claire, le candidat historique a tout de même cumulé 193 participations, un record pour un jeu télévisé. « C’est quelqu’un que j’aime vraiment beaucoup, c’est quelqu’un que je respecte profondément, » a déclaré Jean-Luc Reichmann.