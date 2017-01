Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il était l’une des stars les plus adulées de ces deux dernières décennies, enchaînant les films grands publics à succès (la saga Pirates des Caraïbes, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Alice aux Pays des Merveilles…) et faisant des jaloux parmi les autres acteurs d’Hollywood, lui qui était l’une des stars les mieux payées alors. Sa vie même, faisait rêver l’e monde entier.

Mais ça, c’était avant le bouleversement de 2016. En mai, sa femme Amber Heard, épousée 15 mois auparavant le quittait et demandait le divorce au motif de violences conjugales. Si les média n’ont cessé de le traquer depuis, ce sont donc pour des raisons plus sordides. De gros titres en vidéos compromettantes (le site américain TMZ en a diffusé une montrant l’acteur visiblement sous l’effet de l’alcool, tapant les meubles et hurlant en s’en prenant verbalement à Amber Heard), la réputation du héros incarnant le personnage de Jack Sparrow en a pris un sacré coup. Résultat, pour la seconde année consécutive, l’acteur a remporté la première place de l’acteur le moins rentable d’Hollywood.

Mais alors que pour Amber Heard, les choses se sont plutôt bien goupillées ces derniers mois (elle sera bientôt à l’affiche du blockbuster Aquaman et serait en couple avec le milliardaire Elon Musk, fondateur de Tesla Motors et de Paypal), il semblerait que Johnny Depp ne soit pas prêt à laisser tomber son statut d’icône hollywoodienne.



Comment repartir du bon pied pour Johnny Depp ? En recevant - comme ce fut le cas le 18 janvier dernier - un award aux People's Choice Awards 2017, dans la catégorie "Favorite Movie Icon » par exemple. A l’occasion, visiblement très ému, le père de Lili-Rose Depp en a profité pour rendre hommage à ses fans « qui l’ont soutenu dans les bons et les mauvais moments ». De quoi lui donner l’envie de rebondir, alors que le sortie du 5e volet de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, est prévue au mois de mai prochain et que l’acteur sera aussi à l’affiche d’au moins deux autres films au cours de l’année.