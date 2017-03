Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

De nombreuses oeuvres d’art, un jet privé, un yatch gigantesque, une quinzaine de propriétés de luxe partout dans le monde et même… Une île paradisiaque rien que pour lui. Le tout en étant entouré par plus de 40 personnes formant son staff afin que l’acteur et sa famille ne manquent de rien. Non, Johnny Depp ne s’est jamais rien refusé depuis que sa carrière d’acteur est au plus haut. Envie d’un verre de vin ? Autant le faire venir directement de France pour être sûr de sa qualité. Comment rendre hommage à Hunter Thompson son cher ami disparu ? En achetant un canon à 3 millions de dollars, pour disperser ses cendres… Un train de vie fait de multiples coups de coeurs qui amèneraient l’acteur à dépenser environ 2 millions de dollars par mois depuis près de 20 ans et serait en passe de le laisser sans rien en banque.

Ce qui a lancé les soupçons ? Le fait qu’après avoir dû débourser 7 millions de dollars à son ex-épouse Amber Heard, l’acteur ait cherché à multiplier les mises en vente de ses habitations dont 5 penthouses dans Downtown à Los Angeles et le domaine dans lequel il vivait lorsqu’il était marié à Vanessa Paradis, Le Plan de la Tour. Il a également revendu son yatch à J.K.Rowling, l’auteur d’Harry Potter. L’acteur a également porté plainte contre l’organisme chargé de gérer sa fortune, à qui il reproche d’avoir été négligent, ce qui l’a poussé à vendre des biens qu’il aurait dû conserver.

La réaction de l’acteur face à toutes ces rumeurs ? Alors qu’il possède déjà 5 maisons de rêve - dont un manoir - dans le très prisé West Hollywood, il aurait laissé entendre qu’il en achèterait volontiers une sixième. Reste à espérer que le retour du Jack Sparrow sur les écrans en mai prochain l’aide à se refaire une aide financière.