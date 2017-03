Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L’événement médiatique de la semaine, c’était bien entendu le séjour de Kate et William à Paris. Le couple princier a été missionné par la Reine d’Angleterre pour rassurer la France et l’Europe sur les liens d’amitié qui les unissent alors que la procédure du Brexit vient d’être enclenchée. Les caméras de "50' inside" ont suivis le déplacement de ce couple, considéré comme l’atout glamour et diplomatique de la famille royale.



Cette visite, c’est aussi l’occasion pour le Prince William de revenir à Paris. Ville dans laquelle il n’est plus jamais revenu depuis le décès tragique de sa mère, la Princesse Diana, en 1997. Pas d’hommage prononcé, pas de gerbe posée sur la flamme du Pont de l’Alma, mais, il est fort à parier que la charge émotionnelle et symbolique était forte pour celui que la Famille Royale missionne de plus en plus pour vendre l’image du Royaume-Uni.



Le Prince et sa femme Kate multiplient, en effet, les voyages diplomatiques aux quatre coins du globe. Une mission confiée par la Reine elle-même, âgée et affaiblie qui peut de moins en moins se déplacer. C’est donc le couple princier qui reprend le flambeau, avec la bénédiction d’Elizabeth, qui n’hésite pas à éclipser son propre fils, le Prince Charles, pour successeur et héritier du trône. Pour la famille royale, Kate et William sont les meilleurs VRP, bien meilleurs que Charles, trublion princier n’ayant pas vraiment la langue dans sa poche. Kensington préfère parier sur le couple glamour. Ce couple qui suscite à chacun de ses déplacements des scènes de liesses et un intérêt des médias que personne ne suscite dans la famille royale. Il faut dire que le monde a vu grandir le Prince William. Naître, perdre sa mère, tomber amoureux, fonder une famille. Et aujourd’hui, apprendre le métier royal. À Paris, le couple a montré qu’il était prêt à régner, même si cela n’est encore qu’un mythe. Ils étaient notamment présents lors du gala de l’ambassade aux côtés du gratin politique, artistique et médiatique français et britannique.