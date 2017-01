Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Fréro Delavega annonçaient la fin de leur collaboration, c’est au tour des jeunes voix du groupe Kids United, formé par Erza, Esteban, Gloria, Nilusi et Gabriel, d’annoncer sa séparation. C’est Jérémy Chapron, ancien candidat de la Star Academy et co-réalisateur de leurs deux premiers albums, qui a partagé l’information dans une interview accordée au magazine Paris Match : "Leur troisième album, sur lequel des artistes majeures viendront chanter, sortira cet été, puis ce sera terminé. J’ai dû baisser la tonalité de deux chansons à cause de la mue de Gabriel", a-t-il expliqué. Pour rappel, le jeune garçon est âgé de 14 ans. Les autres voix du groupe sont également très jeunes : âgés de 9 à 16 ans, ils reprendront tout naturellement le cours de leur vie, avec la fierté d’avoir réalisé leur rêve, celui d’être artiste. Comme l’a indiqué Jérémy Chapron, Esteban souhaite reprendre le tennis et Gabriel se consacrer à ses projets plus personnels, "ses ambitions".

Pour rappel, depuis leur formation en 2015, le groupe a accumulé les succès. Leur premier album, Un monde meilleur, a connu un véritable triomphe avec plus de 500 000 exemplaires vendus en France. Leur deuxième opus, Tout le bonheur du monde, a lui aussi rassemblé les fans avec plus de 400 000 albums écoulés. Malgré leur séparation, nul doute que les fans continuent d’écouter leurs titres. Et un troisième album sortira cet été. L’aventure n’est donc pas encore terminée…

