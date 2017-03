Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il y a à peine plus de 10 ans, personne ou presque n’aurait su dire qui était Kim Kardashian. Son coup de maître, développer sa célébrité en exposant son intimité et celle de sa famille. Un phénomène qui a depuis fait des envieux et n’est pas près de s’arrêter.

Chacune de ses apparitions fait tant parler d’elle que Kim Kardashian a atteint son statut de star depuis bien longtemps. On en oublierait presque qu’il y a quelques années encore, elle était une femme comme les autres … ou presque. Ce qui a fait la différence dans son existence ? La mise en avant de tout son quotidien comme de celui de toute sa famille, dont elle est très proche dans L'Incroyable Famille Kardashian. Aussi, c’est presque 24h/24 que le clan Kardashian vit entouré de caméras, afin de livrer aux téléspectateurs avides, l’envers du décor de cette famille devenue adulée dans le monde entier et richissime par la même occasion.

La notoriété de Kim Kardashian et de sa télé-réalité prenant de l’ampleur, d’autres stars y ont vu une possibilité de revenir sur le devant de la scène et de gagner de l’argent. C’est par exemple le cas de Tori Spelling, ex-star de la série télévisée Beverly Hills 90210. Alors que les rôles commençaient à se faire plus rare pour elle et son acteur d’époux, la star a eu l’idée de filmer son quotidien pendant plusieurs saisons. Et depuis quelques mois, c’est la chanteuse Mariah Carrey qui met toute sa petite famille en avant dans Mariah’s World, alors que L’Incroyable Famille Kardashian est loin d’avoir tiré sa révérence. En effet, les nouveaux épisodes - dont ceux où la star raconte le calvaire vécu à Paris il y a quelques mois - seront bientôt diffusés à la télévision.

Mais les stars américaines ne sont plus les seules à vouloir mettre le quotidien de toute leur famille en scène. L’envie de se faire connaitre du reste du monde a fait des envieux parmi le commun des mortels. Aussi, des familles lambda n’ont pas hésité à investir dans des caméras pour se filmer, telle la famille à l’origine de la chaîne Youtube Familly Fun Pack, qui prétend désormais à une fortune à 7 chiffres. De quoi faire rêver et attirer les envieux, puisqu’à ce jour, se sont plus de 100 familles qui livrent régulièrement leur quotidien sur le net aux Etats-Unis. En France, si le phénomène des télé-réalités familiales reste encore anonyme, il se développe de plus en plus. Affaire à suivre !