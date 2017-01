Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Kim Kardashian encore traumatisée

Souvenez-vous, en octobre 2016, la star de la télé-réalité avait été victime d'une violente agression dans la capitale. En effet, Kim Kardashian qui était à Paris durant la Fashion Week, avait été agressée dans son Hôtel particulier par plusieurs maféteurs qui restent encore à jour non identifiés. Les conséquences sur la carrière de la femme de Kanye West avaient été lourdes puisque Kim avait déserté la Toile durant plusieurs semaines, avant de refaire des apparitions publiques il y a peu puis son grande retour sur les réseaux sociaux. Mais, trois mois après le drame qui a touché l'une des familles les plus riches au monde, Kim Kardashian reste toujours traumatisée. De plus, les auteurs présumés du braquage n'ont pas encore été arrêtés, de quoi stresser la jeune maman.

Des pistes sérieuses ?

Plus de 20 personnes ont été interpellées au mois de janvier, et la police tente toujours de retrouver les coupables du vol des bijoux d'une valeur de 9 millions d'euros. Mais ou en est vraiment l'enquête ? L'affaire est-elle bientôt résolue ? Les caméras de 50' INSIDE sont parties à la recherche de réponses.