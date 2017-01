Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Avec plus de 30 ans de carrière à son actif, difficile pour Michèle Bernier de passer inaperçue en France aujourd’hui. Mais savez-vous comment elle a gagné ses galons de comédienne avant de jouer aux côtés de Josiane Balasko ?

Elle aurait pu être de celles que la célébrité n’intéresse pas ou effraye, lassée par les blagues satiriques à la télévision de son père Georget Bernier, alias le célèbre Professeur Choron, le co-fondateur des magazines Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Au contraire, malgré une enfance atypique, c’est la comédie que Michèle Bernier a choisi pour se faire un prénom, persuadée qu’il vaut mieux rire de ses malheurs.

Encouragée par son père dans sa drôle de carrière, c’est au Petit Théâtre de Bouvard, dont elle a intégré la compagnie, que la jeune femme alors âgée de 27 ans, a foulé sa première scène. Une scène qu’elle partagera durant sept ans avec Isabelle de Botton, comédienne et scénariste et une certaine Mimi Mathy, connue pour son rôle dans Joséphine Ange Gardien et sa participation aux shows des Enfoirés.





Ensemble elles ont décidé de créer un trio comique connu sous le nom de Les Filles. Une amitié à la scène qui durera 7 ans (elles réaliseront des pièces telles que Les Voisines, Existe en trois tailles ou encore Le Gros n’avion) et à la ville puisqu’il leur arrive encore régulièrement de collaborer ensemble. Elles voleront ensuite chacune de leurs propres ailes, Michèle Bernier se voyant par exemple offrir son premier rôle au cinéma par Josiane Balasko dans Gazon Maudit.









Michèle Bernier en pleine actu Pas de répit pour la comédienne de 60 ans. Depuis le 13 janvier dernier, elle foule à nouveau les planches, jouant dans la pièce Folle Amanda de Pierre Barillet et de Jean-Pierre Grédyau au Théâtre de Paris. Aux côtés d’Arielle Dombasle et de Patrick Braoudé, Michèle Bernier fait revivre cette pièce des années 70 qui retrace les aventures d’Amanda. Ancienne star de music-hall qui, parce qu’elle se retrouve à court d’argent, prévoit de publier ses mémoires. Une idée pas si brillante selon son époux…

Retrouvez Michèle Bernier et ses partenaires dans la pièce Folle Amada, diffusée en direct sur TF1 ce soir dès 20h55, à l’occasion des 50 ans de l’émission de la chaîne Au théâtre ce soir.