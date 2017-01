Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Quel accueil de star pour Alicia Aylies ! Le 17 décembre dernier, à 18 ans, elle était élue Miss France 2017 devant des millions de téléspectateurs. Il y a deux semaines, la jolie jeune femme revenait sur sa terre adorée, la Guyane. Un accueil dont elle se souviendra sans doute longtemps, puisqu’à peine avait-elle posé un pied hors de l’avion que déjà, la foule l’accueillait à bras ouverts. Aux premières loges, se trouvait Marie-Chantal, la maman de la jeune couronnée.

Durant tout son périple, Miss France 2017 était accompagnée de Sylvie Tellier, elle-même ancienne Miss et directrice du comité Miss France. Car si ce retour sur les lieux de son enfance était l’occasion pour Alicia Aylies de retrouver ses proches, il ne s’agissait pas de vacances pour elle, mais d’un voyage officiel durant lequel la jeune Miss et son mentor sont parties à la rencontre des guyanais, multipliant les arrêts officiels. Au programme aussi, des interviews à la radio ou la télévision locale, en plus de shootings pour des magazines, sur fond de paysages sauvages comme en possède la Guyane. Mais les richesses cachées de la région se méritent : pirogue, hélicoptère, 4X4… Ce séjour n’aura définitivement pas été de tout repos pour la jeune femme qui, si elle en a profité pour retrouver sa mère qu’elle n’avait pas vu depuis début novembre, va devoir apprendre à vivre sans elle.