Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Cocorico ! Cela faisait 63 ans que cela n’était pas arrivé, mais dans la nuit de dimanche à lundi dernier, Iris Mittenaere est devenue Miss Univers, face à 85 concurrentes qui ne lui voulaient pas que du bien. Il faut dire que depuis son arrivée aux Philipinnes, où avaient lieu les élections, la jeune française de 24 ans, avait su se faire remarquer, suscitant au passage la jalousie des autres candidates au titre.

Comme le veut le règlement de Miss Univers, la jeune femme a dû s’envoler pour New York dans les plus brefs délais suite son élection, tandis que tous les membres du comité Miss France ainsi que les parents d’Iris Mittenaere sont rentrés en France ce mercredi. La jeune femme y séjournera pendant un an. Alors qu’auparavant les miss se voyaient octroyer un appartement dans la Trump Tower, résidence officielle de l’ancien propriétaire du concept Miss Univers, elles vivent désormais dans un sublime appartement donnant sur la Ve Avenue, l’une des plus prisées de Manhattan. Au cours de cette année, la jeune femme originaire du Nord-Pas-De-Calais devrait percevoir environ 500 000 $, dont 20 000 $ mensuels ainsi que de juteux contrats publicitaires.

Les points forts d’une Miss France devenue star

Contrairement à l’élection de Miss France où tout recours à la chirurgie esthétique est prohibé, tout est permis pour Miss Univers. Aussi, Iris Mittenaere a fait la différence en se présentant devant les membres du jury en étant 100% nature. Ce qui ne l’a pas empêchée de faire sensation lors du défilé en maillot de bain où elle a été mentionnée comme ayant le « perfect body » (corps parfait) de la soirée. Mais c’est aussi grâce à l’étape du costume national que la belle a marqué des point, en défilant dans une tenue très légère et on ne peut plus sexy, empruntée au cabaret du Moulin Rouge.

Une victoire rudement préparée

Comme l’a rappelé Sylvie Tellier aux équipes de 50’Inside, Iris Mittenaere a été l’une des seules miss dont dont elle a accompagné le règne, à montrer son ambition à vouloir devenir Miss Univers. Aussi, tout comme les acteurs américains qui convoitent une victoire à la cérémonie des Oscars, la Présidente du comité Miss France a mis en place un vrai plan de bataille pour offrir une vraie notoriété à sa petite protégée, entre lobbying et communication stratégique. La jeune femme s’est par exemple engagée à 100% dans l’association Les Bonnes Fées, avec laquelle le comité Miss France est très lié. Elle s’est également rendue dans plusieurs pays, dont la Chine, pour promouvoir et développer les bonnes pratiques bucco-dentaires (rappelons que la jeune femme est en 4e année de chirurgie dentaire).

Autre élément de préparation, un coaching physique acharné pour pouvoir présenter une allure la plus irréprochable possible, ainsi qu’une formation axée sur la mise en beauté et l’aisance comportementale. Il a en effet fallu à Miss France apprendre à se comporter comme la plus américaine des Françaises, pour plaire au jury, majoritairement issu du pays de « l’Oncle Sam ». Un maquillage intense, un brushing ultra-volume, une attitude décontractée et spontanée, bref, tout ce que les françaises ne sont pas forcément au premier abord.





Vous vous lamentez de revoir votre Miss France 2016 devenue Miss Univers ? Sachez qu’elle sera brièvement de retour en France dans environ un mois et demi, le temps de revenir dans la capitale, mais aussi dans sa région natale, là où tout a commencé pour elle.