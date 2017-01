Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Il ne pouvait pas rêver mieux pour son anniversaire ! De la neige, des copains, des films qui font rire, et un poste privilégié le temps d’une semaine… C’est ainsi que le comédien Omar Sy fête ses 39 ans vendredi 20 janvier. L’humoriste est en effet président du vingtième festival du film de l’Alpe d’Huez qui chaque année récompense la comédie française.



Et pour l’occasion, l’acteur révélé grâce au SAV s’est entouré d’une fine équipe. Outre les participants Jamel Debbouze, Dany Boon ou encore Florent Peyre, le comédien s’est adjoint les services d’Audrey Lamy et Pascale Arbillot parmi les membres du jury, pour ne nommer qu’elles. Et malgré le froid, Omar Sy et sa bande semblent prendre du bon temps sous le soleil et la neige de l’Alpe d’Huez. La preuve, sur certaines photos diffusées, on peut voir le comédien en train de "dabber" dans la neige avec Louane et le comédien Franck Gastambide (le dab est un pas de danse issu de la culture hip hop consistant à lever les bras d’un côté en laissant sa tête pencher de l’autre, les jambes souples).



Et Omar Sy semble avoir fait du dab le geste phare de cette vingtième édition du festival de l’Alpe d’Huez. Pour l’ouverture, il avait réuni sur scène les membres du jury afin de montrer à l’assistance comment le danser.









DAB DU JURY spécial 20 ANS @festivalpedhuez @franckgastambide @audreylamy #PascaleArbillot @patricktimsitoff Une photo publiée par Omar Sy (@omarsyofficial) le 17 Janv. 2017 à 23h33 PST





