10 ans déjà que Shy’m multiplie les succès, que ce soit dans l’univers de la chanson, qui a sa prédilection, mais aussi dans celui de la danse, pour laquelle elle voue une véritable passion. Deux ans après Solitaire, la jeune femme de 31 ans s’apprête à sortir un nouvel album cet été, dont le premier single, en duo avec Kid Ink, s’intitule Mayday. Un album plus affirmé et engagé dans lequel la chanteuse n’a plus peur de se dévoiler. Juste avant de présenter ce dernier au grand public lors d’une soirée spéciale de Danse Avec Les Stars ce samedi, Shy’m s’est confiée à Nikos Aliagas dans 50’ Inside, et est revenue sur l’une des plus belles rencontres qui ait jalonnée sa carrière.

Vous l’avez peut être oublié, mais si Shy’m en est là où elle est aujourd’hui, c’est grâce à un chanteur ayant eu son heure de gloire au début des années 2000, K.Maro ! C’est en effet avec lui qu’elle a partagé ses premières scènes en 2005, alors qu’elle n’avait que 19 ans. Mais, outre qu’un homme à tubes, il était aussi producteur et c’est à lui qu’elle doit surtout sa carrière en solo, deux ans plus tard avec l’album Mes Fantaisies, qui contenait notamment le tube Femme de couleur. Depuis, les choses ont bien évolué pour la jeune femme, forte de sept albums et d’une victoire dans la seconde saison de Danse Avec Les Stars, qui lui a valu de développer un véritable talent pour la danse, ce qu’elle prouve régulièrement sur scène et dans ses clips.

