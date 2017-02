Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il est bien loin, le temps des frasques exposées sans gêne sur les réseaux sociaux. Après avoir connu le pire, Paris Jackson en a fini avec les drames et s’apprête désormais à vivre le meilleur. Le déclic ? Une interview accordée il y a quelques mois au magazine américain dédié à la musique Rolling Stone. Elle y révèle ses failles : l’assassinat de son père dont elle est persuadée qu’il a eu lieu, son harcèlement sur le net, un viol subit à l’âge de 14 ans et ses suites désastreuses comme trois tentatives de suicide et des séances de scarification. Une thérapie et quelques cinquante tatouages plus tard - qui lui ont permis toute à la fois de cacher les cicatrices et d’exorciser son enfance douloureuse - la fille de Michael Jackson va bien mieux.

2017, l’année de la renaissance pour la jeune femme qui ambitionne, en digne fille de, de rester sur le devant de l’affiche. Alors que lors de la dernière Fashion Week parisienne elle assistait aux défilés aux côtés de Carine Roitfeld, elle a en profité pour se mêler au beau monde. L’ancienne rédactrice en chef de la version française du magazine Vogue l’a par exemple présentée à Karl Lagerfeld. Quelques jours plus tard, Paris Jackson profitait de sa présence en France pour participer à un shooting destiné à paraître en couverture du célèbre magazine Harper's Bazaar. Dans un décor d’après Seconde Guerre Mondiale, elle fait ses premiers pas en tant que mannequin. Dans quelques mois, elle fera également ses débuts face à une caméra. Elle vient en effet d’intégrer le casting de la série télévisée Star.